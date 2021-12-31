شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الـ13 من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 8 مباريات بالجولة الـ 13 للمجموعة الثانية (القاهرة) من مسابقة دوري القسم الثاني، وأسفرت المواجهات عن فوز مثير لفريق بتروجت خارج ملعبه على حساب بنها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

وتغلب فريق الداخلية على حساب الترسانة بهدف سجله اسماعيل بامبا في الدقيقة 41 من الشوط الأول وخطف النصر فوزا صاعقا على حساب فريق بورفؤاد بهدف عن طريق رجب حامد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتعادل فريق بورتو مع وادى دجلة بهدف لكل منهما بينما خطف الإنتاج الحربي فوز مثير على فريق منتخب السويس 2-1 .

وسقط زد في كمين التعادل على ملعبه مع نظيره فريق السكة الحديد بدون أهداف، كما سقط المصرية الإتصالات في فخ التعادل مع بلبيس بدون أهداف.

وخطف القناة نقطة ثمينة بالتعادل مع المريخ 1 -1 حيث تقدم المريخ عبر عبد الله ناصر للمريخ في الشوط الأول وخطف أكرم عبد ربه التعادل القاتل القناة في الدقيقة 90.

ترتيب المجموعة الثانية

1- زد إف سي 29 نقطة

2- الداخلية 26 نقطة

3- بتروجت 25 نقطة

4- بورتو 23 نقطة

5- وادي دجله 22 نقطة

6- منتخب السويس 21 نقطة

7- السكة الحديد 20 نقطة

8- الترسانة 18 نقطة

9- القناة 17 نقطة

10- المصرية للاتصالات 15 نقطة

11- النصر 15 نقطة

12- الإنتاج الحربي 14 نقطه

13- المريخ 10 نقاط

14- بلبيس 10 نقاط

15- بنها 6 نقاط

16- بور فؤاد 6 نقاط.