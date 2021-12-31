شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الزمالك أول فريق مصرى يتأهل لمونديال الأندية رغم إلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادى الزمالك من أبرز الأندية المصرية والأفريقية، وأحرز لقب أفضل نادٍ فى العالم وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وذلك فى فبراير 2003. ويحتفل نادي الزمالك يوم 5 من شهر يناير كل عام بذكرى تأسيسه، ويرجع تأسيس النادى لعام 1911، ويتخذ محافظة الجيزة مقراً له، وتقام مبارياته باستاد القاهرة الدولي.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الزمالك لعام 1921، عندما فاز بكأس السلطان، أما أول لقب قارى فيرجع لعام 1984 عندما تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

كان نادي الزمالك أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهي البطولة التي لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم.