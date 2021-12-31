شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثانية للاعبى المنتخب قبل المشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وانضم عمر مرموش، المحترف فى شتوتجارت الألماني، لمعسكر منتخب مصر المفتوح استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون يناير المقبل، فيما يواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات.

من ناحية أخرى، يواجه الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه لاعبو منتخب مصر، شبح الجلوس على دكة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

ويعتمد كيروش فى بطولة أمم أفريقيا على طريقة 4 / 3 / 3 وهو ما يجعل هذا الثلاثى مهدد بالجلوس على الدكة، حيث يعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر هو ، محمد الشناوى فى حراسة المرمى واكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وأيمن أشرف أو "مهند لاشين" فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.