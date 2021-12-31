شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021 .. 5 لاعبين دخلوا التاريخ.. فريال أشرف وبيج رامى والجندى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2021 تألق العديد من النجوم فى مختلف الألعاب الرياضية، سواء الفردية أو الجماعية، ووصل البعض إلى العالمية، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين فريال أشرف التى حققت أول ميدالية فى تاريخ الكاراتيه الأولمبى، وبيج رامى بحصوله على لقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى جيانا فاروق صاحبة أول ميدالية أولمبية فى الكاراتيه، وكذلك أحمد الجندى صاحب الميدالية الأولى فى تاريخ الخماسى الحديث.

فريال أشرف

تٌعد فريال أشرف البطلة الحديدية فى الكاراتيه، بعدما حصدت بطلة الكاراتيه أول ميدالية ذهبية للفراعنة فى الأولمبياد منذ عام 2002، وأول ميدالية فى تاريخ اللعبة، وإطلاق الرئيس السيسى اسمها على أحد محاور التجمع الخامس ،بالإضافة إلى تحقيق الكثير من البطولات منها فضية الدورى العالمى بتركيا 2021 .

بيج رامى

نجح بيج رامى بطل كمال الأجسام فى الاحتفاظ بلقب "مستر أولمبيا"، بعد الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، وكان بيج رامى قد تُوج بلقب مستر أولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى فى البطولة الأشهر والأقوى فى العالم عام 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامى السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.

جيانا فاروق

حققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو بعد التعادل أمام لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.

وسطرت جيانا فاروق تاريخ جديد لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد أول ميدالية مصرية وعربية وأفريقية، فى الدورات الاولمبية للعبة الكاراتيه.

أحمد الجندى

وحقق أحمد الجندى بطل الخماسى الحديث إنجازا جديدا في الرياضة بعد التتويج بفضية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ودخوله تاريخ اللعبة. وحقق الجندى أول ميدالية أولمبية فى تاريخ الخماسى الحديث بعد الوصول إلى منصة التتويج .

ميار شريف

أصبحت ميار شريف أول لاعبة مصرية في تاريخ التنس تتأهل إلى الدور قبل نهائي لإحدى بطولات اتحاد محترفات التنس، بعد تأهلها إلى الدور قبل النهائي من بطولة كلوج نابوك الرومانية.