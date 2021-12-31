شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجان وشروط اختيار المدير الفنى.. قرارات مهمة باجتماع التايكوندو الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، اجتماعه الأول بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خالد محمود ومحمد عجيزة وإيهاب جابر ومحمد مجدى طايل ومصطفى تعلب وخالد فوزى، بالإضافة لحضور محمد شعبان رئيس لجنة مسابقات الاتحاد الدولى والذى حضر بصفته الدولية.

واتخذ الاتحاد العديد من القرارات المهمة، أبرزها تعيين خالد محمود نائبا لرئيس الاتحاد، بالإضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذى والذى ضم كلا من محمد مصطفى رئيسا للمكتب التنفيذى وخالد محمود نائب رئيس اللجنة، وبعضوية كل من مصطفى تعلب وإيهاب جابر ومحمد عجيزة وتم تشكيل اللجان الرئيسية بالاتحاد حيث تولى خالد فوزى عضو مجلس الإدارة مهمة لجنه المسابقات، وإيهاب جابر مشرفا عاما على لجنة المنتخبات ومحمد عجيزة مشرف على المنتخب الاول ومصطفى تعلب على منتخبات الناشئين والشباب .

وتولى حازم قنديل عضو مجلس الادارة لجنة التسويق وتنمية الموارد ومحمد مجدى طايل عضو مجلس الادارة تولى اللجنة المالية بالاضافة الى لجنة التطوير والتخطيط وقرر المجلس تعيين الدكتورة سحر عبد الحق رئيسة للجنة الباراتايكوندو ومعها الدكتورة امانى عبد الفتاح مقرر اللجنة وتولى الدكتور وسام الغمرى رئيسا للجنة البومزا وتولى المقدم محمد احمد فولى على لجنة شئون الفروع والمناطق وتولى مصطفى تعلب مشرفا على لجنة العلاقات الدولية وكارولين ماهر رئيسة اللجنة بالاضافة الى تولى محمد شلبى رئيسا للجنة المدربين .

وقرر المجلس تعيين مجدى عبد المحسن رئيسا للجنة العليا للحكام ومحمد عادل رئيسا للجنة الحكام الكروجى وعلى نور رئيسا للجنة حكام البومزا ويوجد الدكتور احمد سيد زهران رئيسا للجنة العلمية .

كما قرر المجلس المشاركة فى البطولة العربية وكأس العرب بامارة الفجيرة بالامارات العربية المتحدة والتى ستقام فى فبراير القادم وقرر المجلس فتح باب التقدم لشغل مناصب المدربين بالاجهزة الفنية للمنتخبات حيث سيتم الاعلان عن ذلك السبت المقبل وحتى الثلاثاء القادم ووضع الاتحاد العديد من الشروط فى المتقدمين ابرزها ان يكون حاصلا على مؤهل عالى وحاصر على الحزام الاسود 3 دان دولى بالاضافة الى بيان مفصل بالنتائج والميداليات التى حصل عليها كمدرب فى غضون الاعوام الخمسة الاخيرة على المستويات الدولى والمحلى والا يكون المتقدم قد وقعت عليه اى عقوبات خلال الخمسة اعوام الاخيرة على ان يكون التقديم من خلال الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر