الامارات | فريق الإمارات يفاجئ الشارقة في أول ظهور للمدرب أيمن الرمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يفاجئ الشارقة في أول ظهور للمدرب أيمن الرمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المدرب المصري أيمن الرمادي فريق الإمارات لخطف نقطة التعادل أمام الشارقة في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الإمارات برأس الخيمة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإمارات إلى نقطتين وفريق الشارقة إلى 20 نقطة.

جاء الشوط الأول سريع وقوي من الفريقين وغير متوقع من فريق الإمارات تحت القيادة الجديدة للمدرب المصري أيمن الرمادي والذي فاجأ فريق الشارقة بالهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق المقيم البرازيلي ياغو ليونادرو، من كرة رأسيه رائعة أعلن بها عن تقدم الإمارات المبكر.



وحاول الشارقة الوصول إلى مرمى الإمارات وإدراك المفاجأة الإماراتية في البداية حتى نجح في تحقيق هدف التعادل بالدقيقة 29 عن طريق لوان بيريرا، في مستوى أكثر من رائع للصقور بالقيادة الجديدة للمدرب المصري لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وفي الشوط الثاني حاول الشارقة السيطرة على المباراة والوصول إلى مرمى الصقور وعلى عكس سير الأداء نجح المقيم البرازيلي للإمارات ياغو، من إحراز الهدف الثاني بنفس طريقة الهدف الأول ليتقدم الإمارات بنتيجة 2-1 في الدقيقة 69، ولكن نجح الشارقة في إدراك هدف التعادل عن طريق البرازيلي كايو لوكاس، وشهدت الدقائق الأخيرة طرد قائد الشارقة شاهين عبد الرحمن، و انفراد للمهاجم الجزائري زكريا بوليحيه، ولكن عادل الحوسني تصدى للكرة ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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