تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب كورونا والإصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 ديسمبر 2021

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة إنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.



وأضاف بيان الرابطة: ”وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)“.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ19 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة في حين يملك ساوثهامبتون 21 نقطة من 19 مباراة في المركز الـ13.

وهذه ثاني مباراة متتالية لنيوكاسل يتم تأجيلها بعد تأجيل مباراة الفريق أمام إيفرتون يوم الخميس بعد تعرض العديد من اللاعبين والموظفين لفيروس كورونا.

وفقًا للبروتوكول قدم نيوكاسل طلبًا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأجيل مباراته مع ساوثهامبتون وقد تمت الموافقة عليه من الرابطة.

وقال نيوكاسل في بيانه إنه لن يقوم بالكشف عن الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا وطلب باحترام خصوصيتهم.

وهذه المباراة الـ17 التي يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات هذا الشهر.

ويوافق الدوري الممتاز على التأجيل فقط إذا امتلك النادي أقل من 14 لاعبا بواقع 13 لاعبا إضافة إلى حارس مرمى ويدرس مجلس الرابطة كل طلب تأجيل بشكل منفرد.

وسجل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا في حالات كوفيد-19 بالإعلان يوم الإثنين عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي ما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.

وذكرت رابطة الدوري في بيان ”يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة“.

وارتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر كانون الأول إلى 90 حالة بين يومي 13-19 بنفس الشهر.

وقرر الدوري الممتاز تأجيل 15 مباراة بسبب تفشي العدوى في العديد من الأندية وألغيت ثلاث مباريات لبيرنلي.

ومن المقرر ان يلعب آرسنال مع مانشستر سيتي غدا السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ويلعب واتفورد مع توتنهام، وكريستال بالاس أمام ويستهام، ويوم الأحد يلعب تشيلسي أمام ليفربول، وإيفرتون مع برايتون، وبرينتفورد مع أستون فيلا، وليدز يونايتد مع بيرنلي، وإيفرتون ضد برايتون.