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نجم السيتي السابق: صلاح أناني وهازارد أفضل منه !

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الشارقة - اميمة ياسر - هاجم سمير نصري، اللاعب الدولي الفرنسي السابق، محمد صلاح، نجم الإنجليزي والمنتخب المصري، ووصفه بـ"الأناني"، مشددا على أن إيدن هازارد، لاعب الإسباني أفضل منه.

وقال اللاعب السابق لمانشستر سيتي في تصريحات تلفزيونية مع حبيب بايي مدافع السنغال السابق على قناة "Canal+" الفرنسية: "بالنسبة لي أرى إيدن هازارد أفضل من محمد صلاح، خاصة عندما كان اللاعب البلجيكي في ، أما صلاح فهو لاعب أناني، ويحتفظ دائما بالكرة".

وصرح بايي "هل أنت جاد فيما تقول؟ هل ترى هازارد أفضل من صلاح؟ قل لي الأرقام والإحصائيات. صلاح سجل ضعف عدد أهداف هازارد".

ليرد نصري "أنت كمدرب، هل تحب ما يفعله صلاح؟ إنه أناني ويحتفظ بالكرة دائما".

ويتألق صلاح للموسم الخامس تواليا مع ليفربول الذي أصبح عاشر أكثر من سجل في تاريخ النادي برصيد 147 هدفا.

ويعتلي صلاح ترتيب هدافي الموسم الجاري من الممتاز برصيد 15 هدفا.

وجاء صلاح سابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي وينافس 10 نجوم على جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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