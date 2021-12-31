شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يؤدى تدريباته تحت الأمطار استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المستحدثة بدون اللاعبين الدوليين.

مران الدراويش كان عبارة عن تقسيمة مطولة تحت الأمطار تخللها مجموعة من الجمل الفنية والخططية، منها التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الهجومية والضغط على حامل الكرة دون ارتكاب أخطاء، فضلا عن التمرير تحت الضغط وحرص الجهاز الفنى على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

وشهد المران حالة من الحماس والإصرار لدى لاعبى الفريق على إثبات تألقهم وجدراتهم بحجز مقعد بالتشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.