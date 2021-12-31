شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الكثير من الأحداث والأخبار المهمة، وعلى رأسها ترحيب الأهلى برحيل كهربا، وعقد مؤتمر صحفى لكيروش الاحد المقبل ،بالاضافو إلى وعد الزمالك لشيكابالا بحل أزمة عقده .

الأهلي يرحب برحيل كهربا للدوري التركي ويطلب رفع المقابل المالى

فتح النادي الأهلي الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي لا يُمانع فى رحيل كهربا للنادى التركي الذي تقدم بعرض رسمى خلال الساعات الماضية لاستعارة اللاعب فى يناير المقبل.

مؤتمر صحفي لـ كيروش الأحد المقبل للحديث عن اختياراته لقائمة أمم أفريقيا

يعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيا فى بداية المعسكر المغلق للفريق الأحد المقبل استعدادًا للمشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية، ويعقد المؤتمر فى العاشرة والنصف صباحاً بمقر المعسكر بأحد فنادق التجمع الخامس.

عمر مرموش ينضم لمعسكر منتخب مصر استعداداً لأمم أفريقيا

انضم عمر مرموش، المحترف في شتوتجارت الألماني، لمعسكر منتخب مصر المفتوح استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون يناير المقبل، فيما يواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات.

الزمالك يعد شيكابالا بحل أزمة التلاعب فى عقده

وعدت إدارة الكرة بنادي الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بحل أزمة التلاعب في تعاقده الذي قام بإبرامه في عهد اللجنة التي كلفت بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.