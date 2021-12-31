شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وإبراهيم عادل وحمدى.. ماذا قدم الثلاثى بعد الالتحاق بقائمة الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت قائمة الـ28 لاعبا للمشاركة مع المنتخب الوطني فى نهائيات أمم أفريقيا بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدى، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا.

جهاز المنتخب سبق وقرر قيد 25 لاعباً فى قائمة أمم أفريقيا، بخلاف الثلاثي مروان حمدي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل، وهم: فى حراسة المرمى محمد الشناوي ، محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، محمود جاد ، المدافعون: أكرم توفيق ، عمر كمال ، أحمد حجازي ، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف ، أحمد فتوح ، محمد عبد المنعم ، محمود علاء ، وسط الملعب: عمرو السولية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور ، عبد الله السعيد، محمد النني ، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين ، المهاجمون:عمر مرموش ، محمد شريف ، مصطفى محمد ، محمد صلاح ، محمود حسن "تريزيجيه" ، ورمضان صبحي.

نرصد فى السطور التالية ما قدمه الثلاثى الملتحق بكتيبة الفراعنة...

مروان حمدى

شارك مع فريقه خلال الموسم فى 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف، ووصلت مشاركاته مع أندية دجلة إلى 28 مباراة، والزمالك 25، ومصر المقاصة 24، بإجمالى 72 ببطولة الدورى سجل فيها جميعا 17 هدفا، ومع المنتخب شارك فى 10 مباريات سجل خلالها هدفا.

إبراهيم عادل

شارك فى 6 مباريات مع فريقه بيراميدز فى الدورى، سجل خلالها 3 أهداف، وفى بطولة الكونفدرالية شارك فى 4 مباريات، شارك مع بيراميدز فى 58 مباراة، سجل فيها 19 هدفا ، وعلى مستوى المنتخب شارك فى مباراة واحدة وكانت ودية، وفى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم شارك فى مباراتين ولكن كان جليسا لمقاعد البدلاء .

محمدحمدى

شارك فى 6 مباريات مع بيراميدز خلال الموسم الحالى ، صنع خلالها 4 اهداف لزملاؤه ، وفى الكونفدرالية شارك فى 4 مباريات صنع خلالها 4 اهداف ايضا ، و اجمالى مشاركاته مع الفريق ظهر فى 106 مباراة سجل فيها 3 اهداف ، ومع المنتخب شارك فى مباراةودية فى سبتمبر الماضى ، و مباراة اخرى فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم