شكرا لقرائتكم خبر عن براون يمنح لاعبي الإسماعيلى راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته الثلاثاء المقبل.

وتوقفت مسابقة الدوري العام لفترة طويلة بسبب ارتباط المنتخب الأول استعداداً لبطولة الأمم الفريقية المقرر انطلاقها يناير المقبل فى الكاميرون.

يذكر أن خوان براون المدير الفني فضل منح اللاعبين راحة سلبية من أجل التقاط الأنفاس عقب التدريبات القوية فى الفترة الماضية والتي كانت تهدف لرفع الحمل البدني للفريق من أجل الاستعداد للطولة كأس الرابطة واستكمال بطولة الدوري مرة أخرى .

فى سياق آخر، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادي الزمالك ممنوع من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بينما نادي الإسماعيلي غير ممنوع من القيد، حيث إن مشكلته مع النجوم بسبب اللاعب إبراهيم حسن منظورة حاليا أمام المحكمة الرياضية ولم يتم البت فيها. وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك بعض الأندية مدينة للجبلاية بمبالغ بسيطة لا تتخطى الـ30 ألف جنيه ولن يمنعها ذلك من القيد.

وتفتح غدا السبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة باب القيد الشتوي للأندية لتدعيم قوائمها باللاعبين فى فترة القيد الثانية، وتحديدا فى الفترة من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر.