احتفال حجازي يزين فوز مثير للاتحاد في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

ساهم أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، في فوز قاتل لفريقه على مضيفه الباطن (3-2) في الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت النتيجة تشير للتعادل (2-2) قبل أن يسجل هارون كامارا هدفا ثالثا بعد متابعة للكرة أمام خط المرمى.

واحتفل حجازي بشكل جنوني بعد تسجيل هدف الفوز، حتى كاد أن يمزق قميصه.

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد "النمور" إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب الوصافة.

وبهذا حصد الاتحاد على لقب "بطل الشتاء" الشرفي، بعدما ضمن إنهاء الدور الأول في صدارة الترتيب.