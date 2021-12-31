كلوب يعلن إصابة 3 لاعبين من ليفربول بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تعرض ثلاثة لاعبين للإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، رافضا ذكر أسمائهم.

ويستعد ليفربول حاليا لمواجهة تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا ثلاث حالات كورونا جديدة في الفريق وعدد قليل آخر في الجهاز الفني، لذا فالأمر ليس رائعًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "لا يمكنني الكشف عن الأسماء لأنه لا يزال يتعين علينا إجراء العمليات بأكملها، والحصول على PCR مناسب وكل هذه الأنواع من الأشياء، لكنك سترى بعد غد في تشكيل الفريق، سيكون واضحًا جدًا من المصاب أو غير المصاب".

وردا على سؤال عما إذا كان الموقف قد يجبر ليفربول على السعي لتأجيل مباراة تشيلسي، أجاب كلوب: "ليس بعد، لكننا لا نعرف".

وأتم قائلا: "لم نشهد مطلقًا هذا النوع من التفشي المناسب، لذا كما قلت من قبل يبدو الأمر وكأنه يانصيب في الصباح عندما تقف هناك وتنتظر النتيجة، علينا أن ننتظر، في هذه اللحظة، ربما لا، ولكننا لا نعرف كيف سيبدو الأمر في غضون ساعات قليلة".