مرموش ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

انضم عمر مرموش المحترف في شتوتجارت الألماني، إلى معسكر المنتخب الوطني المفتوح، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه صباح اليوم الجمعة على الملعب الرئيسي لستاد القاهرة في ختام معسكره المفتوح، كما واصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريب.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبي المنتخب الوطني على راحة غدًا السبت قبل استئناف المعسكر بشكل مغلق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية التي تشهد مباراتي مصر مع نيجيريا وغينيا بيساو قبل الانتقال إلى ياوندي العاصمة للقاء السودان.

ويستهل المنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل مباراياته في كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم غينيا بيساو والسودان.

شارك في مران اليوم اللاعبون في الأندية المصرية والمسجلين في القائمة الأساسية للبطولة وعددهم 18 لاعبًا

وأجرى المنتخب الوطني مسحة طبية اليوم أيضًا ضمن سلسلة المسحات التي يجريها الفريق، واستهدفت المسحة كافة أعضاء المنتخب الذين سيدخلون المعسكر المغلق الأحد المقبل.