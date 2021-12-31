ماهو موقف الأهلي بعد انسحاب أوكلاند سيتي من مونديال الأندية؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الإنحساب رسمياً من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير القادم في الإمارات بسبب تدابير الحجر الصحي التي فرضتها بلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

ولن يؤثر انسحاب أوكلاند على الأهلي حيث يواجه الفريق الأحمر في مباراته الأولى مونتيري المكسيكي على أن يواجه الفائز بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

وقال أوكلاند في بيان رسمي اليوم الجمعة إنه أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم تمكنه من المشاركة في كأس العالم للأندية 2021 للسنة الثانية على التوالي، لنفس السبب .

وانسحب أوكلاند سيتي من بطولة كأس العالم للأندية 2020 التي أقيمت مطلع العام الحالي في قطر ليقرر الفيفا إقامتها بـ 6 فرق فقط بعد إعلان تأهل الدحيل القطري ممثل الدوري المنظمة ومنافس أوكلاند إلي الدور الثاني مباشرة.

لكن الفيفا غير الوضع هذا العام وقرر مشاركة بيري بطل تاهيتي بدلاً من أوكلاند ليواجه الجزيرة الإماراتي -مستضيف البطولة - في الدور الأول.

ورفض الفيفا عقاب أوكلاند سيتي بسبب الإنسحاب في النسخة الماضية حيث أوضح الاتحاد الدولي في بيانه أن السلطات النيوزيلندية أوقفت مساعي اتحاد بلادها واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بسبب قيود تجاوزت اختصاصه.

وتأهل للبطولة الأهلي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي وبيري بطل تاهيتي الذي سيلعب بدلاً من أوكلاند.

وينتظر الهلال السعودي الفائز من الجزيرة الإماراتية ومنافسه بيري بطل تاهيتي بديل أوكلاند على أن يلتقي الفائز مع تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي.