كأس أمم أفريقيا.. استبعاد نجم منتخب نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم استبعاد النجم الشاب فيكتور أوسيمين من قائمة المنتخب في كأس أمم أفريقيا 2022، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويلعب منتخب نيجيريا مع مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2022 التي تقام في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير.

نادي نابولي الإيطالي نشر بيانا رسميا (الخميس) أكد فيه أن عينة أوسيمين للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه.

وقال أديمولا أولاجير، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد النيجيري، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن الجهاز الفني قرر استبعاد أوسيمين من القائمة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين نابولي والاتحاد النيجيري لكرة القدم بشأن انضمام أوسيمين لمنتخب "النسور" بعد تعرضه لإصابة في الوجه.

وبخلاف أوسيمين، تقرر أيضا استبعاد 3 لاعبين آخرين هم عبد الله شيهو (أومونيا القبرصي) وليون بالوجون (رينجرز الاسكتلندي) ثنائي الدفاع، بجانب المهاجم إيمانويل دينيس (واتفورد الإنجليزي).

وتقرر استبدال المستبعدين بـ4 لاعبين آخرين هما بيتر أولاينكا (سلافيا براج التشيكي)، وتيرون إبيوي (فينيسيا الإيطالي)، وأولواسيميلوجو أجايي (وست بروميتش الإنجليزي)، وهنري أونيكورو (أولمبياكوس اليوناني).

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 11 يناير على ملعب "رومدي أديجا".