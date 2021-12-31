رسميا.. انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية.. ومشاركة بطل تاهيتي بدلا منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي انسحابه رسميا من بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي ستقام في الإمارات خلال شهر فبراير المقبل.

وأصدر أوكلاند سيتي بيانا رسميا جاء فيه: "النادي أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه في ضوء جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي تفرضها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2021".

وقال رئيس النادي إيفان فوكسيتش إن القرار لم يتخذ باستخفاف، مضيفا: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الظروف جعلت المشاركة بعيدة عن متناولنا للسنة الثانية على التوالي، لقد بذل الكثير من العمل الجاد والجهد في الاستعداد للمنافسة في الإمارات العربية المتحدة، لذا فإن عدم القدرة على الذهاب يعد بمثابة ضربة".

وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي أنه أُجبر على الانسحاب من نسخة العام الماضي من كأس العالم للأندية في قطر بسبب تأثير قيود كورونا الحدودية في نيوزيلندا.

وأعلن اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد رشَّحت بموافقة "فيفا" مشاركة فريق بيراي بطل تاهيتي بدلا من أوكلاند سيتي كممثل لأوقيانوسيا في كأس العالم للأندية.

وبالتالي سيلعب فريق بيراي أمام الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف في الدور التمهيدي لمونديال الأندية.

يذكر أن كأس العالم للأندية ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 بمشاركة النادي الأهلي بطل إفريقيا ضمن سبع أندية مشاركة في البطولة.