شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعلق على عروض الشتاء لضم لاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار، رئيس نادى البنك الاهلى ، أنه لا يفكر فى التفريط فى أى لاعب بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لأن الجميع فى النادى يرغب فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وتدعيمه بصفقات قوية.

وأضاف أشرف نصار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن طموح فريق البنك الأهلى هذا الموسم هو دخول المربع الذهبى بجدول بطولة الدورى المصرى الممتاز والمشاركة فى أحد البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وتلقى عدد من لاعبى فريق البنك الأهلى عددا من العروض الفترة الماضية، أبرزهم أحمد ياسين مدافع الفريق الذى يرغب عدد من الاندية ضمه مثل بيراميدز والأهلى وبعض العروض الأوروبية، وجاءت هذه العروض لأحمد ياسين بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العرب الأخيرة.

وأشار أشرف نصار إلى أن فريق البنك الاهلى يمتلك لاعبين مُميزين وسوف نقوم بدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بمهاجم أفريقى قوى.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباريتان أيضا.