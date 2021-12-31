شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب برحيل كهربا للدوري التركي ويطلب رفع المقابل المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح النادي الأهلي الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي لا يُمانع فى رحيل كهربا للنادى التركي الذي تقدم بعرض رسمى خلال الساعات الماضية لاستعارة اللاعب فى يناير المقبل.

وأبدى نادي هاتاي رغبته الرسمية فى ضم كهربا مقابل 300 ألف دولار لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة تبدأ فى يناير المقبل.

ولكن الأهلي يرغب فى إعارة اللاعب مقابل 700 ألف دولار، وتدور المفاوضات حالياً بين الأهلي النادي التركي من أجل التوصل إلى حل وسط يُرضي الطرفين، لاسيما بعد ترحيب موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.