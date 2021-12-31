شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم أجنحة الفراعنة هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 25 لاعبا فى قائمة الفراعنة استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الأراضى الكاميرونية.

وجاء قائمة مصر كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى

ونستعرض ماذا قدم أجنحة الفراعنة هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر في التقرير التالى..

محمد صلاح

لعب: 25 مباراة

سجل: 22 هدفا

صنع: 9 أهداف

معدل التهديف: هدف كل 98 دقيقة

عدد الدقائق: 2162 دقيقة

عمر مرموش

لعب: 12 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 3 أهداف

معدل التهديف: هدف كل 425 دقيقة

عدد الدقائق: 849 دقيقة

أحمد سيد زيزو

لعب: 9 مباريات

سجل: 5 أهداف

صنع: 5 أهداف

معدل التهديف: هدف كل 152 دقيقة

عدد الدقائق: 761 دقيقة

رمضان صبحى

لعب: 11 مباراة

سجل: 0

صنع: 3 أهداف

معدل التهديف: لم يسجل

عدد الدقائق: 926 دقيقة

محمود حسن تريزيجيه "عائد من الإصابة"

لعب: مباراة

سجل: هدفا

صنع: 0

معدل التهديف: هدف كل 60 دقيقة

عدد الدقائق: 60 دقيقة