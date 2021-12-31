شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يستعيد ذكريات انضمامه للأهلي: زي النهارده من 6 سنين رجعت بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على استعادة ذكرياته مع اليوم الأول لعودته من جديد لجدران القلعة الحمراء، والذي يوافق اليوم منذ 6 سنوات، حيث نشر صورة تجمعه اثناء توقيعه عقود الانضمام للأهلي في 2015 عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وكتب "زي النهاردة من 6 سنين رجعت بيتي مرة تانية".



مؤمن زكريا

ويحاول زكريا حالياً إنهاء إجراءات السفر لاستكمال علاجه في لندن، بعد تلقيه توصية بوجود أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته هناك.

وكان مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق قد رد على شائعة وفاته التى تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صورة عبر حسابه الشخصى "فيس بوك" خلال تواجده فى الجيم.

وتداول بعض روّاد السويشيال ميديا أنباء غير صحيحة حول وفاة مؤمن زكريا فما كان من الأخير إلا أن نشر صورة له في صالة الجيم يؤدي تدريبات يحاول من خلالها تجاوز المحنة المرضية التى يمر بها منذ فترة ، وطلب زكريا من جمهوره الدعاء له.



لحظة توقيع مؤمن زكريا لعقود انضمامه للأهلى

وكان مؤمن زكريا قد استخرج تأشيرة إنجلترا تمهيداً للسفر لاستكمال علاجه في لندن، بعد تلقيه توصية بوجود أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته هناك.

من جانبها ، قالت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا،: الناس كلها بتتصل بمؤمن وكثير من الصحفيين تحدثوا معه وهو بخير ولا أعلم لماذا يتم نشر أخبار غير صحيحة عن وفاته..كان سعيد جداً عندما جاءت جماهير الأهلي إلى المنزل بعد بطولة السوبر وقاموا بتحيته وخرج إليهم.