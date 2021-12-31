الخليج 365 يكشف سيناريوهات إنهاء أزمة بواليا في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت إدارة الأهلي أنها لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بفسخ الكونجولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأحمر السابق، لتعاقده مع مالاتيا سبور التركي.

وكان الأهلي أعار والتر بواليا إلى مالاتيا سبور التركي قبل بداية الموسم لمدة عام.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يصلنا أي شيء رسمي عن فسخ بواليا لتعاقد الإعارة بسبب عدم الحصول على مستحقاته".

وأضاف: "دون شك لدينا خيارات لكننا لا نستطيع التحرك سوى بإخطار من اللاعب أو النادي التركي".

وأوضح: "لا نستطيع قيد بواليا في القائمة لوجود 5 محترفين، وهم علي معلول وبدر بانون وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو".

وأتم المصدر قائلا: "سنبحث مع اللاعب ووكيله إعارة أخرى لنهاية الموسم سواء داخلياً أو خارجياً، وإذ لم يتم هذا الأمر سيكون الخيار الأخير هو وضعه في قائمة الانتظار بعد أن خلت من اسم النيجيري جونيور أجايي الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي".