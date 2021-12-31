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القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الأراضى الكاميرونية.

وجاء قائمة مصر كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى

ونستعرض ماذا قدم محمد شريف ومصطفى محمد هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر في التقرير التالى..

محمد شريف

لعب: 8 مباريات

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفين

معدل التهديف: هدف كل 145 دقيقة

عدد الدقائق: 594 دقيقة

مصطفى محمد

لعب: 29 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: هدفين

معدل التهديف: هدف كل 190 دقيقة

عدد الدقائق: 1130 دقيقة