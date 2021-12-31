شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يرحب بالانتقال لزعيم الثغر فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب محمد محمود صانع ألعاب الأهلي بالانتقال لصفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تلقي اللاعب عرض إعارة حتى نهاية الموسم الحالي من قبل مسئولي زعيم الثغر من أجل تدعيم صفوفه في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري، وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف الاتحاد.

ورغم أن محمد محمود كان يتمسك بالبقاء في الأهلي، ولكن صعوبة الحصول على فرصة في وجود هذا الكم الكبير من اللاعبين داخل الفريق الأحمر دفعه للتفكير في الرحيل عن الجزيرة بحثا عن الحصول على فرصة أكبر ومن ثم العودة للأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى محمد محمود عرضين جادين من ناديي الاتحاد السكندري وفاركو، ويميل لارتداء قميص زعيم الثغر والتدرب تحت قيادة حسام حسن.