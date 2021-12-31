شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُفتح اليوم ،الجمعة، باب الترشح لإنتخابات نادى الاتحاد السكندرى ويستمر باب الترشح لمدة أسبوع على أن تعقد الجمعية العمومية فى الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد يقود النادى لمدة 4 سنوات قادمة.

ويخوض محمد مصيلحى رئيس النادى الحالي، انتخابات نادى الاتحاد السكندري، بنظام القائمة المغلقة، حيث تضم قائمة محمد مصيلحى كلا من: أحمد عبد المجيد نائبًا، إلى جانب 5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.



انتخابات الاتحاد

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.