شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب طريقة كيروش.. شبح الدكة يهدد عبد الله السعيد ورمضان وتريزيجيه فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه لاعبو منتخب مصر، شبح الجلوس على دكة المنتخب فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

ويعتمد كيروش فى بطولة أمم افريقيا على طريقة 4 / 3 / 3 وهو ما يجعل هذا الثلاثى مهدد بالجلوس على الدكة، حيث يعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر هو ، محمد الشناوى فى حراسة المرمى واكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وأيمن أشرف أو "مهند لاشين" فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.