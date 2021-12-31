الارشيف / اخبار الرياضه

بسبب طريقة كيروش.. شبح الدكة يهدد عبد الله السعيد ورمضان وتريزيجيه فى الكاميرون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب طريقة كيروش.. شبح الدكة يهدد عبد الله السعيد ورمضان وتريزيجيه فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

يواجه الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه لاعبو منتخب مصر، شبح الجلوس على دكة المنتخب فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

 

ويعتمد كيروش فى بطولة أمم افريقيا على طريقة 4 / 3 / 3 وهو ما يجعل هذا الثلاثى مهدد بالجلوس على الدكة، حيث يعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر هو ، محمد الشناوى فى حراسة المرمى واكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وأيمن أشرف أو "مهند لاشين" فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

 

 وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:

حراس المرمى:

 

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

 

وسط الملعب:

 

13. عمرو السولية 

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

 

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه "

25. رمضان صبحي

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا