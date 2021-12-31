شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: لا يوجد المناخ المناسب لتطوير الحكام بالشكل اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك حكاما تخشى من الأندية الشعبية والإعلام، مؤكدا أن هذه العادة متواجدة منذ إنشاء التحكيم، وأن العدد ليس كبيرا وهذا الأمر لن ينتهى، خصوصا أنه موجود في كل مكان بالعالم.

وأضاف عبد الفتاح خلال حلوله ضيفا على برنامج ملعب "أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "فيه حكام جواها خوف من الأندية الشعبية والإعلام منذ إنشاء التحكيم ولكن العدد ليس كبيرا، وهذا متواجد في الجيل اللى فات وسيكون فى اللى جاى وعمره ما هينتهى، وموجود في كل مكان في العالم".

وتابع: "بعض الحكام السابقين باتوا متخصصين في الطعن من الخلف، وهناك تقدم في حل مشكلة الفار والتي كانت تعانى من قصور كبير بسبب سلق الرخص"، متابعا: "لا يوجد المناخ المناسب لتطوير الحكام بالشكل اللازم".

وتحدث رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تقنية الـ"VAR " قائلا: "لا يوجد أي تعاقد رسمي بين الاتحاد المصري والشركة المكلفة بتطبيق تقنية الفيديو، وهناك حكام حصلت على الرخص ولكنه لا تصلح لها".

وواصل: "عاقبنا حكم ساحة بسبب تجاهله إشارة حكم الفيديو بوجود ركلة جزاء واضحة، وأصدرنا عقوبات رادعة وصلت للشطب ضد لاعبين وإداريين اعتدوا على الحكام أثناء عضويتي في مجلس إدارة الاتحاد".

وأكد رئيس لجنة الحكام إنه عندما تولى المسئولية قام بإجراء اختبارات فنية ولياقة بدنية للحكام، واكتشف أن 10% فقط هم من يصلحوا للتحكيم والباقى غير جاهز، موضحا أن ملف التحكيم كان به مشاكل كثيرة فور قدومه.

وأضاف عبد الفتاح أنه يرفض أن بدفع بحكم مهمل في المباريات مؤكدا أن التحكيم المصري يحتاج إلى عمل جبار، مواصلا: "الكثير من الأندية تعترض على التحكيم وتطلب منى الدفع بحكام جديدة، لذلك أعمل على تقديم وجوه جديدة في التحكيم المصري وفيه، ولا بد أن يملك الناس ثقافة تحكيمية وأنا أدير اللجنة بديمقراطية كاملة".