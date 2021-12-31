صفقة تبادلية برعاية كهربا بالإضافة لمقابل مادي.. الأهلي يأخذ خطوة جديدة للتعاقد مع مستقبل الفراعنة!

الشارقة - اميمة ياسر - يبدو أن فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة ستشهد إثارة كبيرة في الدوري المصري في ظل إهتمام النادي الأهلي بضم أكثر من لاعب من أندية الدوري.

ويأتي على رأسهم الثنائي الجديد على قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب قطر 2021 الذي حصد فيها الفراعنة المركز الرابع.

وأكدت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي ترغب في التعاقد مع حسين فيصل الجناح الموهوب للنادي السكندري ومنتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أو مع نهاية الموسم حال تمسك سموحة ببقاء اللاعب بين صفوفه حتى الإنتهاء من الموسم.

وأضافت التقارير أن النادي الأهلي سوف يستخدم محمود عبد المنعم كهربا لإنقاع سموحة بالاستغناء عن حسين فيصل في صفقة تبادلية بين الفريقين، وذلك بعدما تواصل بعض الوسطاء مع إدارة نادي سموحة للحديث بشأن إمكانية إعارة كهربا لسموحة مقابل ضم حسين فيصل بالإضافة لدفع قيمة مالية يتفق عليها الطرفين.

وأتم التقرير أن الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لديهم رغبة مؤكدة بضم حسين فيصل بعد تألق الكبير منذ بداية الموسم مع نادي سموحة ومنتخب مصر في بطولة كأس العرب، وذلك بالتزامن مع تصريحات مدرب سموحة أحمد سامي بشأن رغبته في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا حيث أكد أنه اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة ويمكنه العودة للمنتخب من صفوف النادي السكندري.

كما يدرس مسئولو النادي الأهلي عرض تركي تلقاه خلال الأيام الماضية لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وشهدت الأيام الماضية تلقي الأهلي عرضاً من نادي هاتاي سبور التركي لاستعارة اللاعب المجمد في يناير المقبل حتى نهاية الموسم الجاري.

فى شأن متصل، حرص محمود عبد المنعم كهربا على توجيه رسالة غامضة لمتابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، تزامناً مع أنباء اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، حيث نشر صورة له من إحدى رحلاته الأخيرة وكتب "عايزك تفهم بالإشارة أنى عاشق جامد للإثارة".

وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره بعد دقائق من نشر الصورة التي ظهر من خلالها وهو بجوار بعض النيران ووسط الجليد في إحدى رحلاته الأخيرة.