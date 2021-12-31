شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ناديا يمثلون قوام منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. الأهلى والزمالك فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، قائمة أسماء اللاعبين المشاركين فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق 9 يناير المقبل.

واختار البرتغالى كيروش 28 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا من 14 ناديا مقسمة إلى 5 أندية أوروبية وواحد آسيوى و8 أندية مصرية.

الأهلى: محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف

الزمالك: محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور

بيراميدز: عبد الله السعيد، رمضان صبحى، محمد حمدى وإبراهيم عادل.

فيوتشر: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم

إنبى: محمود جاد

فاركو: محمد صبحى

طلائع الجيش: مهند لاشين

سموحة: مروان حمدى

ليفربول: محمد صلاح

أرسنال: محمد الننى

أستون فيلا: محمود حسن تريزيجيه

اتحاد جدة: أحمد حجازى

فولفسبورج: عمر مرموش

جالاتا سراى: مصطفى محمد