شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: هناك حكام حصلت على رخص الـ"VAR" لكنها لا تصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إنه عندما تولى المسئولية قام بإجراء اختبارات فنية ولياقة بدنية للحكام، واكتشف أن 10% فقط هم من يصلحوا للتحكيم والباقى غير جاهز، موضحا أن ملف التحكيم كان به مشاكل كثيرة عند قدومه.

وأضاف عبد الفتاح خلال حلوله ضيفا على برنامج ملعب "أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى أحمد شوبير، أنه يرفض أن يدفع بحكم مهمل في المباريات، مؤكدا أن التحكيم المصري يحتاج إلى عمل جبار.

وتابع عبد الفتاح: "الكثير من الأندية تعترض على التحكيم وتطلب منى الدفع بحكام جديدة، لذلك أعمل على تقديم وجوه جديدة في التحكيم المصري ولا بد أن يملك الناس ثقافة تحكيمية وأنا أدير اللجنة بديمقراطية كاملة".

وواصل رئيس لجنة الحكام: "هناك حكام حصلت على رخص الفار لا تصلح ولم يتدربوا بشكل جيد وأتحدث بالورق والمستندات، ونحتاج إلى محاضر جيد لتطوير أسلحة التحكيم المصرى خلال الفترة القادمة للحد من الاعتراضات".