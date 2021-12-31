شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض النصر السعودي لاستعارة أليو ديانج من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "طلب وكيل المالي أليو ديانج من أمير توفيق مدير التعاقدات معرفة موقف إدارة الكرة من رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، بعد وصول عرض إليه من نادي النصر السعودي مجددا لضمه في يناير".

وأضاف شبانة أن وكيل المالي كشف أن النصر السعودي يرغب فى تقديم عرض لضم اللاعب بتقديم عرض مالى كبير للحصول على موافقة الأهلي لرحيل اللاعب.

وتابع شبانة: "كشف مصدر مسئول أن النصر السعودي طلب ضم أليو ديانج لمدة موسم ونصف الموسم مقابل يصل إلى 2.5 مليون دولار مع وضع بند أحقية شراء ديانج بمقابل 5.5 مليون دولار وهو المقابل المادي الذي يرغب الأهلي في الحصول عليه نظير بيع اللاعب".

وأكد شبانة: "في المقابل تمسك موسيماني برفض بيع أليو ديانج في ظل عدم وجود بديل بنفس قدرات اللاعب المالي، بالإضافة إلى إقبال الأهلي على بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، وقد يحصل اللاعب على عرض أوروبي مغرٍ خلال الفترة المقبلة حال تألقه مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا بالكاميرون".