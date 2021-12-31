شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جديد عروض استعارة كهربا من الأهلي فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "كشف مصدر داخل مسئول داخل الأهلي النقاب عن وصول عرض من الدوري السعودي والإماراتي لضم محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف شبانة أن المصدر أكد أن العرض السعودي والإماراتي من أحد أندية المربع الذهبي أرسلت فاكسات تطلب من الأهلي تحديد شروط إعارة كهربا.

وتابع شبانة: "أضاف المصدر أن العرض سيتم مناقشته خلال الساعات المقبلة وفقا لرؤية بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي واللاعب حال موافقة موسيماني سيتم إخطار اللاعب لمعرفة موقفه من الرحيل أيضاً".

وواصل شبانة: "أوضح المصدر أن العرض جاء لاستعارة كهربا سواء 6 أشهر للفريق السعودي أو لمدة موسم ونصف الموسم للعرض الإماراتي".

على صعيد متصل، تلقى كهربا عرضاً من الدوري التركي وتحديداً من نادي هاتاي سبور.