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منتخب مصر: 16 حالة إصابة بكورونا فى آخر أسبوع بالكاميرون.. وحالتا وفاة

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القاهرة - سامية سيد - وكان المنتخب الوطني أتم تسجيل قائمة الـ28 لاعبا المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا. 

فى سياق آخر، جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم في المعسكر الحالى خلال الساعات الماضية سلبية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9  يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

وكشف وائل جمعة، مدير المنتخب، أن الفريق سيخوض تدريبات مفتوحة باستاد القاهرة يومي الخميس والجمعة استعدادًا للبطولة.

واقترب منتخب مصر من مواجهة أحد منتخبي كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر إلى الكاميرون استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

وكان جهاز المنتخب قد قرر قيد 25 لاعباً في قائمة أمم أفريقيا، بخلاف الثلاثي مروان حمدي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل واللاعبين الـ25 هم :

حراس المرمى:

1محمد الشناوي

2محمد أبو جبل

3محمد صبحي

4محمود جاد

المدافعون:

5أكرم توفيق

6عمر كمال

7أحمد حجازي

8محمود حمدي "الونش"

9أيمن أشرف

10أحمد فتوح

11محمد عبد المنعم

12محمود علاء

وسط الملعب:

13عمرو السولية

14حمدي فتحي

15إمام عاشور

16عبد الله السعيد

17محمد النني

18أحمد سيد "زيزو"

19مهند لاشين

المهاجمون:

20عمر مرموش

21محمد شريف

22مصطفى محمد

23محمد صلاح

24محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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