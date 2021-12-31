منتخب مصر: 16 حالة إصابة بكورونا فى آخر أسبوع بالكاميرون.. وحالتا وفاة

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القاهرة - سامية سيد - وكان المنتخب الوطني أتم تسجيل قائمة الـ28 لاعبا المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا.

فى سياق آخر، جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم في المعسكر الحالى خلال الساعات الماضية سلبية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

وكشف وائل جمعة، مدير المنتخب، أن الفريق سيخوض تدريبات مفتوحة باستاد القاهرة يومي الخميس والجمعة استعدادًا للبطولة.

واقترب منتخب مصر من مواجهة أحد منتخبي كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر إلى الكاميرون استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

وكان جهاز المنتخب قد قرر قيد 25 لاعباً في قائمة أمم أفريقيا، بخلاف الثلاثي مروان حمدي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل واللاعبين الـ25 هم :

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي