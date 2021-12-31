شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: الزمالك يرحب بإعارة الونش من أجل التجديد لـ بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم (بوكس تو بوكس) أن هناك قرارا داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا بالموافقة على إعارة محمود الونش مدافع الفريق في يناير المقبل وحال تلقيه أى عرض لتوفير سيولة مالية لإنهاء بعض الالتزامات على النادي".

وتابع شبانة: "يرغب مسئولو الزمالك في إعارة الونش والاستفادة من المقابل المادي في التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ودفع مقدم التعاقد له وباقي مستحقاته المتأخرة وهو ما يصل إلى مليون دولار".

وأوضح: "طلب مسئولو الزمالك بشكل واضح من وكيل الونش بجلب أي عرض للاعب والموافقة عليه في يناير بشرط أن يكون بمقابل مادي كبير".

وتابع: "إدارة الزمالك غير قلقة على المستوى الدفاعي بسبب تواجد محمود علاء ومحمد عبد الغني بجانب رغبتهم في إعادة محمد عبد السلام المعار لصفوف الاتحاد السكندري".