شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف مصير عمار حمدي من الرحيل عن الأهلي فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي فكرة رحيل عمار حمدي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض مؤخرا".

وتابع شبانة: "عقد عمار حمدي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب منه خلالها تحديد موقفه مع الفريق فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني وعدم مشاركته في المباريات، في ظل اعتماد موسيماني على الثلاثي عمرو السولية والمالي أليو ديانج وحمدي فتحي بشكل أساسي في معظم المباريات".

وأضاف شبانة أن عبد الحفيظ طلب من اللاعب نسيان هذا الأمر والتركيز في التدريبات وانتظار الحصول على فرصة فى أقرب وقت ممكن، خاصة أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المباريات سواء فى بطوله العالم للأندية أو بطولة إفريقيا أو بطولة الدوري والفريق سوف يحتاج لجهود جميع لاعبيه.

وواصل: "أكد عبدالحفيظ للاعب أن موسيماني أبلغ الإدارة رفضه رحيله قائلا له مش هتمشي وهيكون لك دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة".