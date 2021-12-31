عصام عبد الفتاح: أوقفنا الكثير من الحكام بسبب قرارات تقنية الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن صدور عدة قرارات تخص إيقاف الحكام بسبب القرارت التي تحدث من خلال تقنية الفيديو.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال عبد الفتاح :"الفترة المقبلة ستشهد أفضلية للحكام الذين يتمتعون بثقافة تحكيمية من أجل إدارة غرفة تقنية الفيديو".

وأضاف عبد الفتاح :"أصدرنا قرارات كثيرة بإيقاف حكام بسبب ما يحدث في غرفة الفيديو، حكم الفيديو قد يورط حكم الساحة بقرارات خاطئة ويضعه تحت ضغوط الإعلام والجمهور".

وتابع رئيس لجنة الحكام :"أحد الحكام رفض احتساب ضربة جزاء واضحة للغاية بعدما لمس اللاعب الكرة بيده، ورفض طلب تقنية الفيديو بمشاهدة اللقطة، وهذا أمر مرفوض تماما".

وأنهى عصام عبد الفتاح :"أسرة الحكام مثل الجوارح ينهشون في بعضهم، من الممكن أن نكون أصدقاء ثم تجد الطعنة من الخلف، هذا يحدث للأسف".