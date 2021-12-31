أحمد سامي: تكتيك كيروش يتم تحليله بشكل خاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى أحمد سامي، مدرب سموحة، أن حسام حسن لاعب الأهلي كان يستحق الحصول على فرصة مع منتخب مصر، مشيرا إلى تحليل طريقة لعب كارلوس كيروش مدرب الفراعنة يتم بشكل خاطئ.

وقال أحمد سامي في تصريحات عبر قناة "المحور" التليفزيونية: "سموحة قدّم أداء مقنعا في بداية الدوري، لكن رحيل اللاعبين أثر سلبا على الفريق".

وأضاف: "مروان حمدي حصل على فرصته مع المنتخب، اختيار اللاعبين واستبعادهم أمر يرجع للمدرب، دائما أخبر اللاعبين أن ارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب".

وتابع: "المنتخب خسر حسام حسن مهاجم الأهلي بسبب عدم حصوله على فرصة، أنا أرحب بعودته إلى سموحة لكن أعتقد أن رحيله عن القلعة الحمراء أمر صعب".

وأردف: "لا أعتقد أن ضغط الجمهور أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد يغير قناعات كيروش، قناعاته هي الأهم بالنسبة للمنتخب وليس اختيار لاعب أو استبعاد آخر".

وأتم : "خطة كيروش تعتمد على استخدام مختلف لثنائي وسط لاعب الوسط (رقم 8)، كما أنه لا يفضل الاعتماد على صانع لعب، البعض يحلل هذه النقطة بشكل خاطئ".