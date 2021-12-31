لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. وسأعود إلى إنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فجر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي مفاجأة بإعلان عدم ارتياحه مع فريقه الحالي في لندن، بعد عودته إلى صفوفه منذ 4 أشهر.

لوكاكو عاد إلى تشيلسي، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، لكنه الآن لا يبدو سعيدا بهذا الانتقال، ويشعر وأنه لم يتخذ القرار الصحيح.

وفي تصريحات لـ"سكاي سبورتس" قال لوكاكو :"أنا في حالة بدنية جيدة، لكنني لست سعيدا بالوضع في تشيلسي، لا يمكنني الاستسلام الآن، لأنني لاعب محترف، رغم أن توخيل يلعب بطريقة مختلفة".

وأضاف لوكاكو :"أشعر أن الطريقة التي رحلت بها عن إنتر ليست جيدة، أعتذر للجماهير، ربما لم يكن الوقت المناسب للرحيل، لكنه الآن الوقت المناسب للتعبير عن مشاعري".

وتابع مهاجم تشيلسي :"سأعود إلى إنتر، أعرف ذلك جيدا، إيطاليا في قلبي، وأفتقد الجماهير والأجواء هناك، أتمنى أن تنتهي مسيرتي في الدوري الإيطالي".

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي قادما من إنتر في صفقة كلفت خزائن النادي اللندني نحو 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه ألمح إلى إمكانية الرحيل القريب.