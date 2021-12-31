7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30 / 12 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 12 / 2021 فى مقدمتها ، فيفا يمنح الأهلي حق تسجيل لاعبيه بمونديال الأندية حتى 3 فبراير

فيفا يمنح الأهلي حق تسجيل لاعبيه بمونديال الأندية حتى 3 فبراير

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح باب تسجيل قوائم الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات بدءا من يوم 3 يناير المقبل وحتى قبل موعد أول مباراة في المونديال بـ48 ساعة.

منتخب مصر يخوض ثانى مران باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

يخوض المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبه الثاني اليوم الجمعة علي استاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الي 6 فبراير المقبل ، علي أن يغادر اللاعبين بعدها المعسكر للحصول علي راحة 24 ساعة ثم الانتظام يوم السبت في المعسكر المغلق حتى موعد السفر يوم 7 يناير علي متن طائرة خاصة الي الكاميرون .

سلبية مسحة لاعبى المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون

جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم في المعسكر الحالى خلال الساعات الماضية سلبية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

إداري منتخب مصر في الكاميرون لمتابعة الملاعب والفنادق قبل أمم أفريقيا

يتواجد محمد صلاح إداري منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الوقت الحالي في الكاميرون من أجل كتابة تقرير عن الفنادق و المستشفيات القريبة من معسكر الفريق ، قبل سفر المنتخب يوم 7 يناير المقبل للمشاركة في البطولة.

مصطفى فتحى يتمسك بخوض تجربة الاحتراف

يتمسك مصطفى فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بخوض تجربة الاحتراف الخارجى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة بعدما تلقى اللاعب بعض العروض الخليجية عقب ظهوره بمستوى جيد مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر.

الشرط الجزائى فى عقد زيزو مع الزمالك سلاح أهلى جدة لضم اللاعب فى يناير

يضع مسئولو فريق أهلي جدة السعودى اللجوء لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في تعاقد الزمالك مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق ، من أجل ضم اللاعب لصفوف الفريق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجارى، كخيار ثاني فى حالة رفض إدارة القلعة البيضاء التفريط اللاعب.