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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حراس منتخب مصر هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة أمم أفريقيا.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الأراضى الكاميرونية.وجاء قائمة مصر كالتالى:
حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.
الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.
الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى.
الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد.ونستعرض في التقرير التالى ماذا قدم حراس منتخب مصر هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة أمم أفريقيا:
محمد الشناوى
لعب: 6 مباريات
استقبل: 8 أهداف
الحفاظ على نظافة الشباك: مباراة واحدة
عدد الدقائق: 540 دقيقة
محمد أبو جبل
لعب: 6 مباريات
استقبل: 5 أهداف
الحفاظ على نظافة الشباك: 5 مباريات
عدد الدقائق: 540 دقيقة
محمد صبحى
لعب: 8 مباريات
استقبل: 6 أهداف
الحفاظ على نظافة الشباك: 3 مباريات
عدد الدقائق: 720 دقيقة
محمود جاد
لعب: 6 مباريات
استقبل: 9 أهداف
الحفاظ على نظافة الشباك: 0
عدد الدقائق: 540 دقيقة