شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حراس منتخب مصر هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة أمم أفريقيا.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الأراضى الكاميرونية.

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى.

الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد.

محمد الشناوى

لعب: 6 مباريات

استقبل: 8 أهداف

الحفاظ على نظافة الشباك: مباراة واحدة

عدد الدقائق: 540 دقيقة

لعب: 6 مباريات

استقبل: 5 أهداف

الحفاظ على نظافة الشباك: 5 مباريات

عدد الدقائق: 540 دقيقة

لعب: 8 مباريات

استقبل: 6 أهداف

الحفاظ على نظافة الشباك: 3 مباريات

عدد الدقائق: 720 دقيقة

لعب: 6 مباريات

استقبل: 9 أهداف

الحفاظ على نظافة الشباك: 0

عدد الدقائق: 540 دقيقة