شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: النصر الإماراتي على وشك ضم البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن المهاجم البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا اقترب من وداع ناديه باهيا، رسميا يوم الخميس، وفي طريقه للانتقال للنصر الإماراتي المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في صفقة مجانية.



وانتهى عقد المهاجم البالغ عمره 32 عاما مع باهيا الذي دافع عن ألوانه لمدة أربعة مواسم، وخاض معه 189 مباراة سجل خلالها 83 هدفا، قبل أن ينتقل للنصر في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ يوم الأربعاء المقبل في الإمارات.