شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة صيد للحمام والسمان.. أحدث ظهور لـ وليد سيلمان "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، متابعيه بمجموعة صور يظهر من خلالها بجوار عدد كبير من الحمام والسمان في إشارة إلى رحلة الصيد الأخيرة التي خاضها على خلفية استبعاده مؤخراً من قائمة مشاركة الفريق أمام نادي فيوتشر في الدوري المصري.

ونشر سيلمان الصور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وسرعان ما جذبت الصور تفاعل كبير من قبل متابعي وجمهور سيلمان عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.



احدث ظهور لنجم الاهلى



وليد سيلمان مع الحمام

يدرس مسئولو النادي الأهلي عرض تركي تلقاه خلال الأيام الماضية لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وشهدت الأيام الماضية تلقي الأهلي عرضاً من نادي هاتاي سبور التركي لاستعارة اللاعب المجمد في يناير المقبل حتى نهاية الموسم الجاري.

وفجر مصدر داخل نادي سموحة مفاجأة بتأكيده أن إدارة الأهلي ترغب في ضم حسين فيصل مهاجم الفريق السكندري ومنتخبنا الوطني سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو بنهاية الموسم الجاري، مقابل انضمام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لسموحة.

وأكد المصدر أن هناك وسيطا أهلاويا تحدث مع إدارة سموحة عن إمكانية بيع أو إعارة كهربا لسموحة مقابل ضم حسين فيصل بالإضافة لدفع قيمة مالية يتفق عليها الطرفان، ويرغب الأهلي في ضم حسين فيصل بعد تألقه اللافت مع سموحة ومنتخبنا الوطني، في الوقت الذى أبدى أحمد سامي المدير الفني لسموحة رغبة في ضم كهربا لقناعته التامة بقدراته.