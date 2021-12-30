شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يستعرض عضلاته فى صالة الجيم رغم راحة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عضلاته خلال خوضه بعض التدريبات الخاصة فى صالة الجيم، رغم حصول الفريق على راحة سلبية فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون.

ونشر دونجا صورته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعى، وعلق عليها: "Work hard play hard".



دونجا

وخرج دونجا من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، حيث خرج من القائمة كلاً من محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

وانضم للقائمة من صفوف بيراميدز كلاً من عبد الله السعيد ورمضان صبحى.