شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس عرضاً تركياً لاستعارة كهربا فى انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي عرض تركي تلقاه خلال الأيام الماضية لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وشهدت الأيام الماضية تلقي الأهلي عرضاً من نادي هاتاي سبور التركي لاستعارة اللاعب المجمد في يناير المقبل حتى نهاية الموسم الجاري.

فى شأن متصل، حرص محمود عبد المنعم كهربا على توجيه رسالة غامضة لمتابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، تزامناً مع أنباء اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، حيث نشر صورة له من إحدى رحلاته الأخيرة وكتب "عايزك تفهم بالإشارة أنى عاشق جامد للإثارة".

وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره بعد دقائق من نشر الصورة التي ظهر من خلالها وهو بجوار بعض النيران ووسط الجليد في إحدى رحلاته الأخيرة.

وفجر مصدر داخل نادي سموحة مفاجأة بتأكيده أن إدارة الأهلي ترغب في ضم حسين فيصل مهاجم الفريق السكندري ومنتخبنا الوطني سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو بنهاية الموسم الجاري، مقابل انضمام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لسموحة.

وأكد المصدر أن هناك وسيطا أهلاويا تحدث مع إدارة سموحة عن إمكانية بيع أو إعارة كهربا لسموحة مقابل ضم حسين فيصل بالإضافة لدفع قيمة مالية يتفق عليها الطرفان، ويرغب الأهلي في ضم حسين فيصل بعد تألقه اللافت مع سموحة ومنتخبنا الوطني، في الوقت الذى أبدى أحمد سامي المدير الفني لسموحة رغبة في ضم كهربا لقناعته التامة بقدراته.