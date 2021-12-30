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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 12 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 12 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يخوض ثانى مران باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب مصر يخوض ثانى مران باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

 

منتخب مصر يخوض ثانى مران باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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