شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقرر منع نشر اسمه وصورته حفاظاً على الحيادية فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منع نشر اسمه أو صورته أو أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية ، وجاء قرار منصور حفاظا على الحيادية التامة وتكافؤ الفرص بين المرشحين لانتخابات للنادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025.





واغلق باب الترشح لانتخابات النادي الثلاثاء الماضي بعدما تم فتحه لمدة 7 أيام، وشهدت وجود 3 مرشحين على مقعد الرئاسة، و4 على مقعد نائب الرئيس، و4 على مقعد أمين الصندوق، و41 مرشحا لعضوية فوق السن، و19 مرشحا لعضوية تحت السن.

مقعد الرئاسة:

عمر هريدي، أحمد سليمان، مرتضى منصور.

مقعد نائب الرئيس:

ماجد فاروق عبد الجواد، هشام نصر ، مصطفى هدهود، أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق.

مقعد أمين الصندوق:

محمد قدرى ، خالد لطيف، هانى شكري، محمد أحمد حمدي.

مقعد العضوية فوق السن:

هشام يكن، عبدالله جورج، هاني فاروق، جمال عبدالناصر، عصام الدين سيد، مصطفى عبد الخالق، رفعت شبل، أحمد عفيفي، أحمد عبدالحق، رجب رواش، أحمد عبد الغني، أحمد عبد الجواد، صبري فتحي ، الحسيني سمير، مصطفى سيف العماري، محمد ممدوح حسن، هاني عيد محمد ، آمال عبد العاطي زوام، جمال شعلان، حسن السيد عمر احمد، جمال عبد الحميد، أحمد مرتضى منصور، علاء مقلد، سليمان حمدان وهدان، مريم رزق نصحي، شريفة الفار، هاني زادة، صبحي عبد السلام، أسامة محمد عبد الباري، مجدي محمد السيوفي، ماهر محمد شفيق شقران، عمرو أدهم، مصطفى محمد أحمد بدوي، ماجد منصور قيشو، مروة عبد الله رمضان، حامد محمد عثمان، محمد رحمي، علاء الدين أحمد، إيهاب الفولي، أحمد جمال، معتز وفائي عمران

مقعد العضوية تحت السن:

محمد أبو النجا، هشام نصر إبراهيم، سيف الإسلام يوسف، محمد صلاح حسين، إيهاب عصمت حسن، محمد طارق حسن، سامح سوني، محمود فيصل مصيلحي، أحمد هاني زادة، محمد جمال عطية متولي، أحمد سامر أبو الخير، سامر أحمد عبد الوهاب، محمد أسامة محمد الحسيني، عمرو عز مختار محمود، أحمد هشام حافظ، خالد محمد المنتصر عبد المنعم، بسنت سيد جوهر، محمود محمد محمود، أحمد محمد عمر دعبس.