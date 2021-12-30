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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة جمال علام تجتمع بأندية الإسكندرية استعدادًا لانتخابات اتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت قائمة جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة على الاجتماع بعدد من أندية الإسكندرية و البحيرة و دمنهور ، اليوم الخميس استعدادًا لانتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 5 يناير المقبل والتي تقام بنظام القوائم المغلقة.
حضر جمال علام ونائبه خالد الدرندلي و معه الأعضاء عامر حسين و محمد أبو الوفا و دينا الرفاعي و الإعلامي إيهاب الكومي.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل، من خلال قائمتين، وتضم القائمة الأولى جمال علام ( الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق ) رئيسا وخالد الدرندلي ( أمين صندوق النادي الأهلي سابقا ) نائبا للرئيس و محمد حلمي مشهور ( عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود ) عضوًا ، ومحمد أبو الوفا ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا ، وحازم إمام ( عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقًا) عضوا ، ومحمد بركات ( مدير المنتخب الوطني سابقا ) عضوا، وإيهاب الكومي ( عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح ) عضوًا ، وعامر حسين ( رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول ) عضوًا ، ودينا الرفاعي ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا .
فيما ضمت القائمة الثانية : محمد إبراهيم ( رئيس نادي بولاق الدكرور ) رئيسا ومحمد حسني ( عضو مجلس إدارة نادي سوهاج ) نائبا للرئيس والأعضاء : مؤمن جاد ( مدير كرة بنادي سوهاج ) وأسامة محمود ( مدير فني بنادي طهطا بسوهاج ) ومحمد حسن ( أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج ) ومصطفى محمد ( عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى ( عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج ) وإسلام عبد رب النبي ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال ( لاعبة معتزلة ).
اتحاد الكرة
جمال علام فى الاسكندرية
قائمة جمال علام