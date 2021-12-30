جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه تعقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

عقدت جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه قرانها مساء الخميس.

وتوجت جيانا بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020، في أول ميدالية مصرية بالكارتية في التاريخ.

حصلت جيانا على ميداليتين ذهبيتين وزن 61 في بطولة العالم للكاراتيه "فرق وفردي"، عام 2014، كما حصلت على ميدالية ذهبية وزن 61 في بطولة العالم عام 2016 في مسابقة الفردي، فيما توجت بالميدالية البرونزية بالبطولة ذاتها في المسابقة الجماعية.

وفاز جيانا بميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للكاراتيه في مدريد 2018.

وفازت جيانا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية 2015 في الكونغو، فيما فازت بميدالية برونزية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019.

وكانت جيانا، ذكرت سابقا خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إن زوجها محمد يعمل معيدا بكلية هندسة جامعة عين شمس ويقوم بتحضير رسالة الدكتوراه في كندا.