رسميا.. علي غزال ينضم لمصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع اللاعب علي غزال في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي.

ونشر مصر المقاصة اليوم الخميس صورة من توقيع علي غزال عقود الانضمام للفريق في صفقة مجانية.

ومن المقرر أن يمتد عقد علي غزال (29 عاما) مع المقاصة لموسم ونصف.

وكان علي غزال فسخ عقده مع سموحة في سبتمبر الماضي بعد ابتعاده عن حسابات الفريق، ليصبح لاعبا حرا منذ ذلك الحين.

ويسعى المقاصة لتعزيز صفوفه والخروج من دوامة النتائج المخيبة في الدوري المصري، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الـ14 في الترتيب برصيد 6 نقاط من 7 مباريات.